Нов енергиен мост през България. Сърбия и Северна Македония влизат във Вертикалния коридор

Вертикалният газов коридор прави нова стъпка към превръщането си в мащабна регионална енергийна система, като към инициативата се присъединяват Северна Македония и Сърбия. Операторите NOMAGAS и Transportgas Serbia подписаха нов Меморандум за разбирателство заедно с „Булгартрансгаз“ и останалите компании в проекта. Така коридорът вече обхваща газови мрежи от Гърция и България през Румъния и Западните Балкани до Унгария, Словакия, Молдова и Украйна. За България разширяването означава още по-силна позиция като инфраструктурна връзка между източниците на природен газ и пазарите в Югоизточна и Централна Европа.

Две нови държави в енергийната мрежа

Меморандумът беше подписан в Солун по време на Десетия енергиен форум за Югоизточна Европа в присъствието на министри и ръководители на енергийни компании. С присъединяването на Северна Македония и Сърбия инициативата вече включва оператори от девет държави.

От българска страна участват „Булгартрансгаз“ и ICGB, от Гърция - DESFA и Gastrade, а сред останалите партньори са румънската Transgaz, унгарската FGSZ, словашката Eustream, украинската GTSOU и молдовската Vestmoldtransgaz. Към тях вече се присъединяват NOMAGAS и Transportgas Serbia.

Разширяването към Западните Балкани увеличава обхвата на коридора и добавя нови национални мрежи към общата система за пренос. Инициативата е насочена към по-добра свързаност между газовите пазари, повече възможности за доставка и по-голяма гъвкавост при преноса.

Повече капацитет и двупосочни потоци

Новият меморандум предвижда операторите да координират по-тясно развитието и експлоатацията на своите преносни системи. Основна задача ще бъде максималното използване на вече изградената инфраструктура и определянето на местата, където са необходими нови инвестиции.

Предвижда се също увеличаване на възможностите за двупосочен пренос на природен газ и разширяване на трансграничния капацитет. Работата между операторите ще продължи едновременно на техническо, регулаторно и търговско ниво, така че маршрутът да бъде по-гъвкав и по-привлекателен за компаниите, които резервират капацитет и доставят газ на регионалните пазари.

България остава ключов възел по маршрута

„България играе важна роля за енергийната сигурност на Западните Балкани. Развитието на Вертикалния газов коридор и включването на Сърбия и Северна Македония в проекта е логична стъпка за укрепване на регионалната интеграция и сигурността на енергийните доставки“, заяви министърът на енергетиката Ива Петрова.

Българската газопреносна система е една от основните връзки между терминалите и мрежите на юг и пазарите на север и запад. Именно през инфраструктурата на страната Вертикалният коридор трябва да осигурява достъп до различни източници и маршрути за доставки.

LNG от САЩ към региона

Изпълнителният директор на „Булгартрансгаз“ Кирил Равначки постави акцент върху възможностите за пренос на втечнен природен газ от САЩ към пазарите в региона.

„Вертикалният коридор се превръща в основен стълб на европейската архитектура на енергийната сигурност. Този проект представлява портал за сигурни доставки на втечнен природен газ от нашия стратегически партньор САЩ към региона, полагайки основите за енергийната ни независимост и устойчивост“, заяви той.

По думите му България има централна роля в процеса чрез осигуряването на необходимата инфраструктура и на гъвкави маршрути за пренос. „Ще продължим да работим с нашите партньори, за да гарантираме, че двупосочните и пазарно ориентирани потоци през Вертикалния газов коридор ще отговорят на търсенето на диверсифицирани доставки на газ за Източна, Югоизточна и Централна Европа“, добави Равначки.

От инфраструктурен проект към общ регионален пазар

С включването на Сърбия и Северна Македония инициативата разширява географския си обхват и укрепва връзките между газовите системи на Западните Балкани и останалата част от Югоизточна Европа. За операторите това създава възможност за по-добро използване на трансграничната инфраструктура и за по-лесно пренасочване на потоците според търсенето.

Новият меморандум потвърждава ангажимента на участващите компании към допълнително изграждане на свързаност, увеличаване на капацитета и развитие на Вертикалния коридор като стратегически регионален маршрут за природен газ.