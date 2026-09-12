Нов енергиен мост през България. Сърбия и Северна Македония влизат във Вертикалния коридор
Операторите ще увеличават двупосочния пренос, трансграничния капацитет и използването на съществуващата газова инфраструктура
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Операторите ще увеличават двупосочния пренос, трансграничния капацитет и използването на съществуващата газова инфраструктура
Владимир Малинов се разделя с поста след повече от осем години начело, а управлението поема Кирил Равначки
Дружеството планира да закупи общо 1 500 000 мегаватчаса
1,5 млн. мегаватчаса до 2027 г., целта е диверсификация и сигурни доставки
Изпълнителният директор на "Булгартрансгаз" ще довърши проекта за разширяването на газохранилището в Чирен
Спират разширяването на газовото хранилище "Чирен" до приключване на проверката
Досегашният шеф на дружеството Владимир Малинов стана служебен министър на енергетиката
Владимир Малинов с подробности за новата газова връзка
България вече се сочи като ненадежден партньор, твърди президентът
Тези енергийни вноски са наложени към лицата, които доставят до България
Подчертано бе и ключовото значение на втечнения природен газ
Разширяването на хранилището е одобрено от Европейската комисия
Дружеството сключвало договори без разрешение
България ще получава до 110 млн. долара от транзитни такси
Дружеството крие документи от Комисията по ревизията
Аванс от близо 250 млн. лева е платила държавната "Булгартрансгаз" за строителството на "Балкански поток"
Подписаха договор за две компресорни станции
Обектите "Нова Провадия" и "Расово" са по пътя на "Балкански поток"
През 2030 г. приходите за "Булгартрансгаз“ от транспортиране ще бъдат над 440 млн. лв.
Парите са по европейска програма