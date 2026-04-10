"Булгартрансгаз" с голяма новина за втечнения природен газ

„Булгартрансгаз“ ЕАД ще осигури необходимите количества природен газ за технологичните нужди на газопреносната система чрез провеждане на тръжна процедура за доставка на втечнен природен газ (LNG), съобщиха от дружеството. Това ще бъде първият случай, в който операторът използва подобен механизъм за обезпечаване на технологичните процеси.

За периода от юли 2026 г. до септември 2027 г. включително дружеството планира да закупи общо 1 500 000 мегаватчаса втечнен природен газ.

Процедурата ще бъде проведена при спазване на изискванията на Закона за енергетиката чрез организиран борсов пазар на платформата за търговия на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД. Предвижда се доставките да се реализират през терминала за втечнен природен газ в Александруполис, Гърция, в който „Булгартрансгаз“ ЕАД притежава дялово участие.

До участие ще бъдат допускани само компании с доказан опит в доставките на втечнен природен газ, след предварително одобрение от оператора на платформата. Изискване към кандидатите е да гарантират, че произходът на газа е от държави, които не са обект на международни санкции.

Изпълнителният директор на „Булгартрансгаз“ Владимир Малинов посочи, че процедурата цели да гарантира надеждното обезпечаване на технологичните нужди на системата при пълна прозрачност и съответствие с европейските пазарни принципи.

„Доставките на втечнен природен газ от сигурни партньори като САЩ и други страни са ключов елемент за постигане на диверсификация и повишаване на енергийната сигурност както за България, така и за региона“, заяви Малинов. По думите му дружеството изпраща „ясен сигнал към пазара“, че работи за сигурни и прозрачни доставки на конкурентни цени.

Процедурата по предварителен подбор ще се проведе от 9 до 24 април 2026 г., а търгът е насрочен за 30 април 2026 г. от 09:00 до 12:00 часа (източноевропейско време) чрез платформата на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД.

