Мощна експлозия в Катар: Десетки ранени, хора са в неизвестност
Взривът е станал в газовата фабрика „Барзан“
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Взривът е станал в газовата фабрика „Барзан“
Дружеството планира да закупи общо 1 500 000 мегаватчаса
Атина и Вашингтон ускоряват проекта за Вертикалния коридор, който ще свърже Гърция, България, Румъния и Украйна
От 1 октомври започва работа терминалът за втечнен газ в Александруполис
на подписването присъства и унгарският премиер Виктор Орбан
В никакъв случай не трябва да вървим към нов договор с “Газпром”, подчерта той
Неефективната практика да се договарят танкери без търг се премахва от днес
Не е възможно Донев и служебното правителство да останат на власт повече от два месеца
Министър Росен Христов коментира, че страната ни има достатъчно оферти за газ
Всяка опция за газ да се използва, пък да ни брули буря
Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал направи своя прочит на писмото на "Булгаргаз"
Продължаваме да доставяме руски газ, но чрез посредници и на по-висока цена
Според него през новия отоплителен сезон парното няма да поскъпне допълнително
Само регулаторът може да каже дали трябва да се вдига с 54% синьото гориво, каза депутатът от ГЕРБ
Бензин и дизел трябва да поевтинеят. Но не и синьото гориво, казва Васко Начев
Цените се вдигнаха с повече от 50% за гoдинa
Властта се разминава в изявленията си, опозицията гадае
Разтоварването на танкера ще започне от 1 юни
София. Министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев ще преговаря с Алжир за внос на втечнен газ у нас. Северноафриканската държава е в то...