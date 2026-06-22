Свят

Мощна експлозия в Катар: Десетки ранени, хора са в неизвестност

Взривът е станал в газовата фабрика „Барзан“

Мощна експлозия в Катар: Десетки ранени, хора са в неизвестност
Снимка: БТА
22 юни 26 | 7:13
1119
Боряна Колчагова Боряна Колчагова

Мощна експлозия разтърси ключов терминал за износ на природен газ в Катар, предизвиквайки голям пожар и сериозни опасения за световните енергийни доставки.

По данни на Асошиейтед прес най-малко 54 души са ранени, а други 18 все още са в неизвестност часове след инцидента в индустриалната зона Рас Лафан.

Взривът е станал в газовата фабрика „Барзан“, докато страната е работела по възстановяването на производството и износа на природен газ. Процесът по рестартиране започна след отслабването на иранския контрол върху Ормузкия проток в рамките на продължаващите регионални преговори.

Първоначално катарските власти съобщиха за ограничен брой пострадали, но впоследствие вътрешното министерство актуализира данните и обяви значително по-висок брой ранени.

Засега няма официална информация за причините за експлозията, а мащабът на нанесените щети все още се оценява.

Инцидентът предизвиква тревога и на международните енергийни пазари. Катар е сред най-големите износители на втечнен природен газ в света и всяко прекъсване на производството или доставките може да окаже влияние върху цените на енергоносителите.

Спасителни екипи продължават работата си на място, докато властите издирват изчезналите хора и разследват причините за взрива.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове:
Боряна Колчагова
Автор Боряна Колчагова

Още по тема свят
Още от Свят
Коментирай
2 Коментара
Warnings about AT TERROR ANTI USA more 99 % VICTIMS FROM US ARMY !!incl DOnald TRUMp,PETE HEGSETH ..
преди 1 час

Warnings about GLOBAL PETROL CRISYS AFTER AI TERROR !! ВНимание активират сателитно проследяване с цел тотално блокиране на доставките на петрол,газ,бензин, нафта за 100% от държавите членки на ООН. НАРКОМАНИ ПРОграмисти са препрограмирали AI TERROR anti PETROL !! БЛОКИРАХА ДОСтавките от ВЕНЕЦУЕЛА. ОТ РОССИЯ, Тогвят взривове в други региони. ЧАКАТ УБИИЦИ НАЧЕЛО С НЕТАНЯХУ ДА ДАДАТ ЗАПОВЕДИ ЗА ПО ЖЕСТОКИ МАСОВИ УБИИСТВА И РАЗРУШЕНИЯ ВКЛ СРЕЩУ РОССИЯ,Украйна, ЛИВАН,ИРАн, КАТАР, ..САЩ..

Откажи
JJIvanov Warnings about OUR PLANET !!НЕВЕроятно горещи магмени стопилки под региона !!
преди 28 минути

ВНИМАНИЕ ОТ ВИДЕОЗАПИСА СЕ ЗАСИЧАТ ОГРОМНИ ГОРЕЩИ ПОТОЦИ МАГМА ПОД РЕГИОНА ОТ СРЕДИЗЕМНО МОРЕ ДО ИНДИЯ. НЕвероятно горещи потоци атакуват Земната кора. МИГРИРАТ ВЪГЛЕВОДОРИДИ вкл страшно горещи нефт газ и остро токсични минерални води. Iordan Ivanov Eng.geologist DOuser [email protected] диверсията е проведена с AI TERROR. EXPERTS MUST TO MAKE INVESTIGATIONS AI TERROR ANTI USA //https://www.bgonair.bg/a/4-world/422352-nay-malko-54-ma-raneni-i-18-izcheznali-sled-vzriv-vav-fabrika-v-katar-video

Откажи