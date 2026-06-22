Мощна експлозия в Катар: Десетки ранени, хора са в неизвестност

Мощна експлозия разтърси ключов терминал за износ на природен газ в Катар, предизвиквайки голям пожар и сериозни опасения за световните енергийни доставки.

По данни на Асошиейтед прес най-малко 54 души са ранени, а други 18 все още са в неизвестност часове след инцидента в индустриалната зона Рас Лафан.

Взривът е станал в газовата фабрика „Барзан“, докато страната е работела по възстановяването на производството и износа на природен газ. Процесът по рестартиране започна след отслабването на иранския контрол върху Ормузкия проток в рамките на продължаващите регионални преговори.

Първоначално катарските власти съобщиха за ограничен брой пострадали, но впоследствие вътрешното министерство актуализира данните и обяви значително по-висок брой ранени.

Засега няма официална информация за причините за експлозията, а мащабът на нанесените щети все още се оценява.

Инцидентът предизвиква тревога и на международните енергийни пазари. Катар е сред най-големите износители на втечнен природен газ в света и всяко прекъсване на производството или доставките може да окаже влияние върху цените на енергоносителите.

Спасителни екипи продължават работата си на място, докато властите издирват изчезналите хора и разследват причините за взрива.

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