Мистерия край румънски плаж! Туристи попаднаха на зловеща находка във водата

Част от плаж в румънския черноморски курорт Мамая беше временно отцепена, след като туристи сигнализираха за плаващ обект, наподобяващ дрон, съобщава местното издание „СпотМедия“.

Сигналът е подаден от летовници, които забелязали апарата на около 25 метра от брега. Веднага след това властите ограничили достъпа до района от съображения за сигурност.

На място пристигнали екипи на полицията, пожарната и Бреговата охрана, които обезопасили зоната.

Според първоначалната информация от Бреговата охрана намереният обект е безпилотен летателен апарат, в който не са открити експлозивни материали. Все още не е установено дали става въпрос за военен или цивилен дрон.

Апаратът е изваден от морето и ще бъде подложен на експертиза. Специалисти, включително представители на Румънската разузнавателна служба, ще анализират произхода му и начина, по който е достигнал до румънското крайбрежие.