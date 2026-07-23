Няма да повярвате какво прави Фънки с Рачков и Бачорски

Музикантът Димитър Ковачев-Фънки взриви публичното пространство с признанието, че категорично отказва да стъпи на пясъка по време на лятната си почивка. Пред „България Днес“ той отсече, че мрази така наречения „кооператорски тен“ и иронично попита дали прилича на мекица, за да се пече под слънчевите лъчи. Фънки допълни, че изобщо не обича морето и за него е важно с кого пие, като това спокойно може да се случва и в София.

Тайната компания на Китен

Въпреки неодобрението си към морските бани, шоуменът в момента прекарва почивните си дни на Китен в изключително забавна извънградска компания. Той сподели, че си изкарва страхотно с актьора Димитър Рачков, годеницата му Вики, бизнесмена Даниел Бачорски и неговата половинка Анастасия. Купонът обаче бързо приключва, тъй като натовареният график на музиканта го зове към нови ангажименти.

На сцената без сценарий

Фънки няма намерение да мързелува през лятото и веднага след Китен се отправя към Бургас и Царево. Там той ще се качи на сцената за импровизирано комедийно шоу заедно с д-р Мирослав Ненков, Иво Райчев и Михаил Дюзев в проекта „Приятели мои: Завръщането“. Изпълнителят разкри, че за изявите няма предварителен сценарий и ще разчита изцяло на моментно вдъхновение, след което подновява и турнето си с група „Черно фередже“.

