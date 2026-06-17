Българското Черноморие триумфира, първенци сме

Българският летен туризъм получи мощен рекламен коз в разгара на настоящия сезон. Официален доклад на Европейската агенция за околна среда и Европейската комисия, публикуван в средата на юни 2026 година, изстреля България на престижното трето място в Европейския съюз по чистота на водите за къпане.

Със забележителните 96,9% от наблюдаваните обекти с отлично качество на водата, страната ни доказа пълната безопасност на българското Черноморие и вътрешните водоеми по отношение на основните микробиологични показатели.

Официалната статистика за изминалия сезон показва, че българските водни зони се представят значително над средното равнище за Европейския съюз, където едва 84,8% от местата за къпане попадат в най-високата категория.

Класацията в топ 4 изглежда по следния начин: Кипър, Гърция, България и Австрия.

Стабилна тенденция и сигурност за туристите

Зад гърба на страната ни остават световноизвестни и традиционни туристически дестинации като Италия, Испания, Франция и Хърватия. Този висок екологичен резултат не е случаен, а е част от стабилна дългосрочна тенденция. Това е шеста поредна година, в която в България няма нито едно крайбрежно място за къпане, класифицирано като „лошо“ или „незадоволително“ според строгите европейски стандарти.

Въпреки че експертите отчитат минимално отстъпление спрямо предходния екологичен доклад (когато страната ни държеше второто място в Европа с рекордните 97,9% отлични води), настоящото трето място е категорично признание за екологичното състояние на българските плажове. Данните дават пълно спокойствие на българските и чуждестранните туристи, избрали родното Черноморие за своята лятна почивка.



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