Дюнерът по Черноморието ни е по-скъп от Лондон

Летният сезон по родното Черноморие започна с невиждани ценови нива, които предизвикаха бурни дебати сред туристите. Родните плажове и заведения изненадаха летовниците с драстично поскъпване на традиционните летни изкушения и плажни принадлежности. Много от офертите по морето вече се изписват изцяло в европейска валута, което допълнително шокира масовия потребител.

Цените на плажните лакомства и храната в заведенията достигат рекорди. Варената царевица вече струва 3-3.5 евро, което на практика удвоява цената спрямо миналия сезон. В луксозните заведения цените са шокиращи: хот-догът е 14 евро, шопската салата – 10 евро, а порция кюфтета – над 10 евро. Дори дюнер на Златни пясъци може да струва 18 евро, изпреварвайки цени в Лондон.

Шезлонги за богаташи и алтернативи за нормален бюджет

На плаж Каваци луксозни шатри достигат 180 евро, а комплект чадър и шезлонг – 45 евро, целящи да привлекат по-платежоспособна клиентела. Въпреки тези примери, по Черноморието все още има достъпни алтернативи. В съседни зони шезлонгът е 10 евро, а бирата – 3 евро. Градчета като Созопол, Слънчев бряг, Поморие, Приморско и Царево предлагат по-балансирани цени за семейна почивка.

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