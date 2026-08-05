Най-ценният ни резерват бедства. Учените денонощно се борят да спасят живота му от сигурната смърт

Ужасяваща суша и безпрецедентен климатичен удар поставиха под смъртоносен натиск една от най-ценните и емблематични влажни зони в цяла Европа – биосферния резерват „Сребърна“. Дунав е спаднал до шокиращи рекордно ниски нива, достигайки умопомрачителните минус 97 сантиметра при Русе и минус 89 сантиметра при Оряхово. Жестокото маловодие изцяло блокира естественото захранване на езерото с речни води, отпушвайки истинска извънредна ситуация в региона.

Тежка артилерия от помпи спасява пеликаните от сигурна смърт

Учените и еколозите са вдигнати на нокти и денонощно се борят за спасяването на крехката екосистема. Директорът на РИОСВ – Русе Дауд Ибрям призна, че положението е много по-тежко от миналата година. В момента на място работят на пълни обороти четири мощни тръбни линии, които изпомпват изкуствено по 1800 кубически метра вода на час от пресъхващата река, за да поддържат баланса в езерото. Изкуственото водно дишане за момента спасява от сигурна смърт и прогонване световнозастрашените къдроглави пеликани, чапли, лебеди и диви гъски, които все още обитават резервата.

Природозащитници алармират: Кризисните кръпки не са спасение

Експертите от Българското дружество за защита на птиците обаче побързаха да охладят оптимизма на властите и алармираха, че аварийното изпомпване е само временна кръпка и не може да бъде трайно решение срещу климатичния Апокалипсис. Организацията настоява за спешни милионни инвестиции в изцяло автоматизирани системи за водоподаване, изграждане на модерни, работещи шлюзове и допълнителни инженерни съоръжения. Само така „Сребърна“ ще може да устои на все по-честите и продължителни периоди на екстремно засушаване, които застрашават над 220 уникални и защитени вида.

