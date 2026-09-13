Учените ни денонощно се борят да спасят живота му от сигурна смърт
Най-ценният ни резерват бедства
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Най-ценният ни резерват бедства
Пренесоха птицата в биосферния резерват „Сребърна”, за да заживее отново в дивата природа
Изгорели са около 30 декара сухи треви, но биоразнообразието в защитената зона не е засегнато
Според експертите на РИОСВ в Русе потомство вече имат около 10 двойки от птичата колония в биосферния резерват
Японска телевизия снима природните богатства в поддържания резерват „Сребърна". Екип на водещата TBS в Токио прекара край езерото на пеликаните 1...
Силистра. 40 000 млади фиданки ще бъдат засадени до края на годината върху територията на природния резерват "Сребърна". Дръвчета са бряст, ясен, вър...