Невиждан климатичен шок разтърси Северна България през първите дни на август, след като вторият по големина български остров по поречието на Дунав – Козлодуй, буквално престана да бъде остров! Безпрецедентното и историческо маловодие, каквото регионът не помни от половин век насам, изцяло пресуши речния ръкав, който разделяше сушата от суверенната българска територия, и превърна прочутия остров в обикновена част от брега.

Вместо с лодки – рибарите газят с коли в речното корито

Драматичната суша промени пейзажа до неузнаваемост и хвърли в пълен шак местните жители. Потребители в социалните мрежи споделят кадри, които изглеждат като от научнофантастичен филм – хора достигат до някогашния остров директно с автомобилите си, преминавайки през напълно оголеното речно дъно. Професионални рибари от района споделят със скръб, че за своите 50 години съзнателен живот никога не са виждали Голямата река в толкова окаяно и пресъхнало състояние. Там, където доскоро е имало дълбоки води до кръста, днес се издигат сухи пясъчни наноси.

Парализа по реката: Кораби засядат, икономиката на Балканите настръхва

Жестокото засушаване парализира напълно търговското и туристическото корабоплаване по цялото българско течение. Водните нива паднаха драстично под критичните прагове на Дунавската комисия, превръщайки международния воден път в серия от опасни плитки потоци, в които масово започнаха да засядат круизни и товарни съдове. Кризата вече предизвика верижна реакция на Балканите, като Румъния и Унгария бяха принудени по спешност да свикат енергийни щабове и дори да ограничават работата на своите атомни централи поради недостиг на речна вода.

Стабилен щит: АЕЦ „Козлодуй“ устоява на водната криза

На фона на апокалиптичната суша и изчезващите острови, Министерството на енергетиката побърза да успокои нацията за състоянието на родната ядрена мощност. Властите у нас са категорични, че няма никакъв риск за работата на АЕЦ „Козлодуй“. Благодарение на някогашното стратегическо решение за удълбочаване на канала между остров Козлодуй и българския бряг, централата разполага с перфектно изградена и дълбока водовземаща помпена станция. Системите са проектирани на база на стогодишни проучвания на реката и продължават да изпомпват вода от сигурни дълбочини, гарантирайки, че българските реактори ще продължат да ни осигуряват ток без никакво прекъсване.

