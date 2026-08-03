Дунав пресъхна. Балканите са в колапс (ОБЗОР)

Екстремна суша и рекордно ниски нива на река Дунав изправиха съседните ни държави на нокти, вещаейки невиждана енергийна криза на Балканите. Горещата вълна отказва да си тръгне, а прогнозите на синоптиците са смразяващи – в следващите седмици не се очаква нито капка дъжд, която да спаси положението. В енергийния сектор на региона вече свети червена лампа, а правителствата масово прибягват до извънредни и крайни мерки, за да спасят електропреносните си мрежи от пълен колапс.

Румъния обяви тревога: Автомобилни гиганти затварят врати, взривяват скали с експлозив!

Положението на север от границата ни е най-драматично. Румънското правителство вече обяви състояние на повишена готовност в енергетиката на национално ниво. Временният премиер Илие Боложан, който е и министър на енергетиката, излезе с извънреден призив към големите индустриални потребители за драстични икономии.

Световните гиганти „Дачия“ (Dacia) и „Форд“ (Ford) от днес до 19 август официално спират заводите си, за да спестят близо 200 MW мощност на застрашената система. В отчаян опит да осигури вода за охлаждане на единствената си АЕЦ „Черна вода“, армията извърши контролиран взрив със 180 кг експлозив на скално образувание, за да отклони речния дебит. Въпреки това Първи реактор на централата беше принудително спрян заради пресъхващата река. За да покрие дефицита, Букурещ започна спешен внос на ток от Украйна през Молдова, като успоредно води преговори за аварийни доставки в пиковите вечерни часове с България и Гърция.

Сърбия на ръба: Рафинерии пред затваряне, Войводина обяви бедствено положение

Трагедията не подминава и Белград. Президентът на Сърбия Александър Вучич хвърли поредната бомба с предупреждението, че петролната рафинерия в Панчево, разположена директно на Дунав, е пред реална опасност да спре работа заради пресъхналото речно пристанище, през което изнася горива.

В сръбските общини Сомбор, Кула и Върбас в област Войводина вече е обявено официално бедствено положение. Премиерът Джуро Мацут и енергийният министър Дубравка Ханданович се обърнаха с апел към нацията незабавно да започне да пести ток и да го използва максимално рационално.

АЕЦ „Козлодуй“ удържа напъна, но Дунав край Лом падна под морското равнище!

В българския участък на реката корабоплаването е парализирано, а Изпълнителната агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“ (ИАППД) въвежда извънредни временни ограничения в критичните зони. Нивото на реката край Лом вече падна под морското равнище, отчитайки стряскащите минус 1 сантиметър.

От Министерството на енергетиката в София побързаха да успокоят духовете, че двата блока на родния ядрен флагман АЕЦ „Козлодуй“ продължават да работят на пълно натоварване по график въпреки рекордното маловодие. Ситуацията обаче остава критична, след като ниското ниво на реката вече затвори АЕЦ „Пакш“ в Унгария и постави на колене атомните централи в половината Европа. Балканите остават в капана на сушата, а енергийният трилър тепърва предстои да се разплита.