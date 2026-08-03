Най-после хубава новина за българите, закупили имоти в Гърция

Българите са се превърнали в основна движеща сила за развитието на Паралия Офриниу край Кавала, признават гръцките медии и местните жители. Покупките на имоти, строителството на нови вили и постоянното присъствие на наши сънародници са преобразили някогашното тихо селище. Летният сезон вече продължава почти четири месеца, а оборотът на част от местните магазини е нараснал с 400%. Гърците открито благодарят на българите, че са върнали живота и бизнеса в района.

Допреди десетина години Паралия Офриниу било малко село с прекрасен плаж, но почти без туристическа инфраструктура. Гърците идвали за час или два край морето, но рядко оставали по-дълго, защото наоколо имало само една малка таверна, едно кафене, няколко стари къщи и обширни ниви с царевица.

Откриването на магистралата постепенно променило съдбата на района. Пътуването станало по-бързо и удобно, а красивият плаж се превърнал в лесно достъпно място за почивка и за българите.

Първоначално сънародниците ни идвали само през уикендите или за няколко летни дни. Постепенно обаче започнали да инвестират все по-сериозно. Купували стари къщи и ги ремонтирали, придобивали парцели и строели собствени вили.

Много българи вече не посещават Паралия Офриниу единствено като туристи, а живеят там постоянно или прекарват голяма част от годината край морето. В района са изградени и няколко съвременни жилищни комплекса, част от които са дело на български строителни компании.

Новото строителство променило облика на селището, а интересът към имотите повишил цените им няколко пъти. За местните жители това не е повод за недоволство, а знак, че районът отново се развива и привлича хора.

Според тях силният интерес от България започнал около 2017 година. Благодарение на постоянния поток от български собственици и туристи летният сезон, който преди продължавал едва около месец, вече се разтегнал до почти четири месеца.

От промяната печели и местният бизнес. Собственик на магазин разказва пред гръцките медии, че при сравнение с предишни години оборотът му е нараснал с около 400%. Таверните, кафенетата, магазините и останалите услуги вече работят по-дълго и разчитат на значително повече клиенти.

„Благодарни сме“, казват местните хора. По думите им българите не само купуват имоти, но и се грижат за тях, строят красиви вили и поддържат търговията жива извън най-натоварените седмици на лятото.

Гърците хвалят сънародниците ни и за начина, по който са се вписали в местната общност. Много от тях бързо научили гръцки език, създали приятелства и изградили отлични отношения със своите съседи.

Така едно почти забравено крайморско селище се превръща в пример как чуждестранните инвестиции могат да дадат нов живот на цял район. Българското присъствие в Паралия Офриниу вече не се измерва само в закупени къщи и нови комплекси, а в по-дълъг сезон, оживена търговия и общност, в която българи и гърци живеят като добри съседи.