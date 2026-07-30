Внимание! Цакат българи в Гърция с тази схема

В разгара на летния сезон в Гърция цакат все повече българи с фалшиви оферти за почивки.

Схемата започва най-често във Facebook групи, в които потребители търсят свободни квартири за лятната си почивка. Измамници се свързват с тях и предлагат привидно изгодни апартаменти, като комуникацията обикновено се прехвърля във Viber.

Следват снимки на жилището, подробности за условията, конкретна локация и уверения, че имотът е свободен за желаните дати. След като бъде поискано и преведено сериозно капаро, контактът внезапно прекъсва.

В някои случаи жертвите разбират, че са измамени едва когато пристигнат на място и установят, че посоченият имот не съществува или не се отдава под наем от човека, с когото са комуникирали, предава NOVA.

Потенциалните жертви обикновено сами публикуват във Facebook, че търсят квартира за определен период. Това дава възможност на измамниците да се свържат директно с тях.

Офертата често е представена като изгодна, но напълно реалистична. Изпращат се снимки на истински апартаменти, адрес или точна локация, а понякога и допълнителни снимки и видеа, за да бъде създадено усещане за достоверност.

След това се поставя условие за спешно плащане на капаро – обикновено значителна част от цялата сума.

Именно бързането е един от основните предупредителни сигнали.

Тихомир е бил близо до това да стане жертва на подобна схема. След като не успява да намери свободна квартира в Гърция, той публикува обява във Facebook група.

Не след дълго получава предложение за апартамент на първа линия на цена от 90 евро на вечер. От него е поискано да преведе близо половината от стойността предварително като капаро.

„Още тогава ми се стори странно, защото за този период цените са доста по-високи“, разказва Тихомир.

Вместо да извърши плащането, той решава да провери кой действително стои зад обявата и кой е собственикът на имота.

Проверката показва, че снимките са взети от профила на реалния гръцки собственик, а информацията в обявата не отговаря на действителността.

Когато съобщава на човека, с когото е разговарял, че е разбрал за схемата, профилът незабавно го блокира.

По-късно с него се свързват и други хора, които вече са превели капаро. Сред тях е жена, която е загубила 300 евро.

Според експерта по киберсигурност Явор Колев схемата не е нова, но през годините начинът на действие става все по-организиран.

„Докато преди подобни измами се извършваха от единични играчи, сега организираната престъпност е ангажирана с такъв тип престъпления“, посочи той.

По думите му извършителите могат да оставят множество дигитални и финансови следи – от профили в социалните мрежи и телефонни номера до банкови преводи и записи от охранителни камери.

Експертът съветва хората, които са станали жертва на подобна схема, да не изтриват кореспонденцията си.

Съобщенията, снимките, телефонните номера, данните за банковите сметки и цялата комуникация могат да бъдат важни за разследването.

Потърпевшите трябва възможно най-бързо да уведомят банката си и да подадат сигнал до ГДБОП, „Икономическа полиция“ или прокуратурата.

Подобни схеми с фалшиви или проблемни резервации вече се наблюдават и на българския пазар. В края на юли потърпевши разказаха за случаи, при които са намирали оферти за почивки във Facebook, плащали са капаро, а впоследствие резервациите им са били отменяни и парите не са им били върнати.

Явор Колев препоръчва особено внимание при оферти, които са значително по-евтини от останалите за същия период и място.

Един от най-лесните начини за проверка е снимките да бъдат подложени на обратно търсене в интернет. Така може да се установи дали същите кадри не са публикувани в други сайтове или в профили на реални собственици.

Добра идея е адресът на имота също да бъде проверен чрез Google Earth или други картографски услуги.

Туристите могат да поискат и видеовръзка в реално време, по време на която човекът, предлагащ квартирата, да покаже апартамента. Това не дава абсолютна гаранция, но може да разкрие несъответствия в обявата.

Особено подозрително е, когато човекът отсреща настоява за незабавно плащане, отказва видеовръзка или измисля причини, поради които не може да бъде осъществен директен контакт с реалния собственик.

„Най-сигурният вариант е да се използват утвърдени платформи за резервации, които проверяват обявите и техните публикуващи“, подчерта Колев.

В разгара на летния сезон желанието за бързо намиране на квартира може да превърне изгодната оферта в сериозна финансова загуба.

Затова експертите съветват да не се превеждат големи суми само въз основа на снимки и чат във Facebook или Viber.

Истинският собственик на имота трябва да може да бъде идентифициран, адресът да бъде проверен, а условията за плащане да са ясно описани.

При най-малкото съмнение е по-добре да се потърси друга оферта, отколкото туристите да рискуват да останат без почивка, без платеното капаро и без възможност да открият човека, на когото са превели парите.