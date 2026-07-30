Във Военната академия "Георги С. Раковски" дипломират офицерите от випуск 2026 "Априлски"

Тържествената церемония по връчването на дипломите на офицерите от випуск 2026 „Априлски“ на Военната академия „Георги С. Раковски“ ще се проведе утре, 31 юли. В събитието ще участват заместник-министърът на отбраната Катерина Граматикова - Иванова и директорът на Щаба на отбраната генерал-майор Здравко Пехливанов.

Първенци на випуск 2026 „Априлски“ са: полковник Момчил Димитров, завършил с пълно отличие специалност „Стратегическо ръководство на отбраната и въоръжените сили“ и капитан Николай Бойчев на специалност „Организация и управление на военни формирования на оперативно ниво“, който е и първенец на специализация „Военновъздушни сили“. През учебната 2025 – 2026 г. във Военната академия се обучаваха и четирима чуждестранни слушатели от Република Северна Македония. Средният успех на целия випуск е „Отличен“ 5.81.