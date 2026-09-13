Във Военната академия дипломират офицерите от випуск "Априлски"
В събитието ще участват зам.-министър Катерина Граматикова - Иванова и генерал-майор Здравко Пехливанов
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В събитието ще участват зам.-министър Катерина Граматикова - Иванова и генерал-майор Здравко Пехливанов
През април пък се очаква да пристигнат и първите два самолета F16 блок 70 в България
Той открои достойния професионален и житейски път на отличените военноморски командири и ръководители
В съвременна Русия директната публична критика на Путин е рядкост
Началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов също отправи приветствие към младите офицери
Държавният глава и върховен главнокомандващ на Въоръжените сили Румен Радев удостои български военнослужещи с висше офицерско звание...
В момента дискутираме промените в условията за набиране на офицери и сержанти в Българската армия. Има няколко опции, които се обсъждат. Има идея 10 г...
Ще бъдат изпратени двама български офицери, които ще имат ръководна роля в двата центъра на Европол по тероризъм и по трафик на хора. Това заяви минис...
"Миналата година ние от БСП се извинихме за страданията и драмите, които Законът за досиетата причини на много достойни български офицери. Сега е врем...
Най-малко 18 души, предимно офицери от Обединените арабски емирства, бяха убити при поредица от атаки във вторник в Аден, временната столица на междун...
Роднини, близки, военни от авиобазата в Крумово, полицаи и пожарникари от Благоевград и жители на Разлог ще почетат днес паметта на загиналите четирим...
А Руският външен министър Сергей Лавров (на снимката) се срещна с генералния секретар на НАТО Йенс Столтенберг. Той го призовал Русия да изтегли всич...
Висш офицер от Българската армия е карал свои подчинени да му правят ремонт вкъщи във време, в което те е трябвало да изпълняват воинските си задължен...
Благоевград. Роднини, близки, военни от авиобазата в Крумово, полицаи и пожарникари от Благоевград и жители на Разлог ще почетат утре паметта на загин...
София. "Имаме идея да даваме офицерски звания на заслужените ни спортисти. Едни от клубовете ще минат към армията, като ЦСКА, Ботев, а други към МВР,...
Вашингтон. От военноморското командване на САЩ временно са отстранили от длъжност двама високопоставени офицери, които са заподозряни в участие в маща...
Разлог. Стотици родственици, близки и колеги почетоха в сряда 10-годишнината от трагичната гибел на четиримата офицери в Пирин планина. В местността...
Добрич. Военномедицинска академия набира лекари, лаборант и медицински сестри за вакантни длъжности за офицери и сержанти. Местата вече са обявени от...