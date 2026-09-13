Всичко за Офицери

Следете всички новини, анализи и коментари за Офицери. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Общество Политика Войната в Украйна
Пращаме офицери в Европол

Пращаме офицери в Европол

Ще бъдат изпратени двама български офицери, които ще имат ръководна роля в двата центъра на Европол по тероризъм и по трафик на хора. Това заяви минис...

31 март | 12:20
0 коментара
4786
Търсят медици за армията

Търсят медици за армията

Добрич. Военномедицинска академия набира лекари, лаборант и медицински сестри за вакантни длъжности за офицери и сержанти. Местата вече са обявени от...

10 януари | 10:11
0 коментара
10750