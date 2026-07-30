Предстоящото кацане на US самолети раздели Безмер

Само осем души се включиха тази сутрин в поредния протест в Безмер срещу предстоящото пристигане на американски самолети-цистерни в намиращата се край селото авиобаза. Малобройното присъствие рязко контрастира с подписката, подкрепена според кмета Росен Русев от около половината от близо 1000 жители. Местните се опасяват, че разполагането на машините може да увеличи рисковете за района при евентуално разрастване на военните конфликти.

Осем души излязоха на протеста

„Не мога да кажа дали хората са се примирили, или са съгласни, защото доста хора поединично изразяват негативното си мнение към това, което предстои да се случи тук“, заяви пред бТВ кметът Росен Русев.

По думите му част от местните вероятно очакват, че след като веднъж са изразили позицията си, някой друг ще поеме отговорността за следващите действия.

„Може би хората очакват, като кажат веднъж мнението си, някой друг да поеме отговорността и да свърши нещата“, коментира Русев.

Кметът посочи, че управниците на населените места около авиобазата са постъпили правилно, като са организирали подписки. Само за два дни под документа в Безмер са се подписали приблизително половината жители на селото. „Представихме това пред министъра“, заяви Русев.

Нов протест се мести в Ямбол

Следващата демонстрация е насрочена за 18 часа пред сградата на Областната администрация в Ямбол. Организаторите настояват решението за разполагане на американските самолети в авиобаза „Безмер“ да бъде преразгледано.

„Искаме нашите искания да бъдат чути и да бъде преразгледано предложението за разполагането на самолети-цистерни в авиобаза Безмер“, обясни Станислав Митев, който е сред организаторите.

Протестиращите признават, че разполагането е свързано със споразумения, сключени още през 2006 г., но смятат, че решенията могат да бъдат променени.

„Против сме да бъдат настанени цистерни тук. Разбираме, че това са споразумения от 2006 година, но има възможност да бъдат преразгледани отново. Виждаме как държави отказват това да се случва“, заяви жена от селото.

Страхове от ракети и липса на убежища

Част от жителите се опасяват, че присъствието на американски военни машини може да превърне района в потенциална цел.

„Като гледаме и новините, виждаме, че няма 100% прихващане на ракетите“, посочи мъж от Безмер.

Други поставят въпроса за липсата на информация за убежища и действията при евентуална извънредна ситуация. Притесненията са особено силни сред семействата, които се грижат за болни или трудно подвижни хора.

„Никой не ни е казал къде ще има скривалища. Ние не знаем какво ще стане с тези самолети, ако започнат да бомбардират“, заяви участник в протеста.

Жители критикуваха и променящата се според тях позиция на Румен Радев за рисковете около самолетите.

„Първоначално в София бяха опасност, тук вече не са опасност. Веднъж ги махнаха и уж ги върнаха там, където трябва да бъдат. След това пак се върнаха тук“, заяви протестираща.

Шумни самолети кръжат над селото

Хора от Безмер твърдят, че през последните седмици над населеното място все по-често прелитат тежки и необичайно шумни самолети. Засега няма официално потвърждение, че става дума за очакваните американски цистерни. „Чувам самолетите, когато летят, и смятам, че има външни самолети. Нашите самолети нямат такива шумове“, разказа местен жител.

По думите му една от машините е кръжала над селото поне 15 минути. „Тежък самолет. Не е от нашите. Което означава, че вече има тук такива самолети. Не ги искаме“, заяви той.

Кметът Росен Русев подчерта, че всички протестни действия са изцяло граждански и зад тях не стоят политически партии. Малобройното присъствие на демонстрацията обаче остави открит въпроса защо тревогите, изразявани в разговори и подписки, не доведоха до по-масов протест.