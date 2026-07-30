Пътуването по магистрала Тракия днес крие кратко изпитание

Временно ограничение ще затрудни движението по магистрала „Тракия“ в посока София днес. Между 8 и 15 часа ще се работи за подобряване на отводняването в участъка между 61-ия и 66-ия километър в област Пазарджик.

Изпреварващата лента ще бъде затваряна поетапно, а автомобилите ще преминават през активната лента, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.

От АПИ призовават водачите да се движат внимателно, да спазват ограниченията на скоростта и да не предприемат рискови изпреварвания, които могат да застрашат останалите участници в движението.

Актуална информация за пътната обстановка може да бъде намерена на интернет страницата на агенцията и денонощно на телефон 0700 130 20.