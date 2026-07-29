За продажба: 35 тона пилешка мърша, пакетирана като ВИП месо

Икономическа полиция към СДВР конфискува над 35 тона бразилско пилешко месо и датско масло с изтекъл срок на годност, препакетирани незаконно в склад край София за човешка консумация. Продуктите, предназначени за храна за животни, са спрени преди пласиране в търговската мрежа от БАБХ, предотвратявайки масови хранителни натравяния.

При спецакция на Икономическа полиция към СДВР бе разкрита чудовищна схема за милиони, при която над 35 тона опасни и силно токсични хранителни продукти са били подготвяни за ударно пласиране в търговската мрежа. Става дума за тонове замразено пилешко месо от Бразилия и краве масло от Дания с изтекъл срок на годност и напълно изгнил произход.

Отпадъци за кучета стават „деликатеси“ за хората

Документите по разследването разкриват потресаваща наглост. Цялото количество от 35 тона мърша всъщност е било внесено у нас с официално предназначение – за преработка в заводи за производство на храна за домашни любимци!

Вместо да отидат в паничките на кучетата и котките обаче, опасните меса и гранясали мазнини са били стоварени в таен хладилен склад край столицата. Там, при брутална мизерия и тотално нарушение на всякакви санитарни норми, организирана престъпна група е извършвала незаконно препакетиране. Храната за животни е брандирана с фалшиви етикети с нов срок на годност и е била подготвяна за лъскавите витрини на супермаркетите, детските градини и ресторантите в София.

БАБХ с пълна възбрана: Спряха масови натравяния

Експертите от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), които веднага са извикани на мястото на престъплението, са останали в шок от гледката. Повечето от продуктите са били в напреднал стадий на разлагане и напълно негодни за каквато и да е консумация от хора. При поглъщане, тези бразилски пилешки мърши е можело да предизвикат невиждана епидемия от салмонелоза, холера и тежки инфекции с фатален край за десетки граждани.

Инспекторите незабавно са наложили тотална възбрана върху цялата хладилна база. Всичките 35 тона отровна пратка са запечатани и поставени под денонощна охрана, като предстои тяхното пълно унищожаване в екарисаж.

Кой контролира мафията с храна?

Разследващите органи в момента нищят кои са реалните собственици на хладилния склад-убиец и кои големи търговски вериги и борси са били крайни получатели на заразената стока. Проверява се и версията за вътрешен чадър от корумпирани чиновници по границите, допуснали тоновете боклук да влязат в страната безпрепятствено.

По случая е образувано мащабно досъдебно производство, а Софийската градска прокуратура се готви да повдигне тежки обвинения срещу организаторите на схемата, които в момента са задържани в ареста за 72 часа.

