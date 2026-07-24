БАБХ констатира огнище на шарка по овцете и козите в Пловдивско

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) констатира първично възникнало огнище на шарка по овцете и козите в с. Дълбок извор, община Първомай, област Пловдив. Заболяването е установено в животновъден обект със 114 овце. Собственикът е подал сигнал до компетентните органи веднага след появата на клинични признаци на заболяването и е оказал пълно съдействие на ветеринарните власти.

Определена е 5-километрова защитна зона около огнището, в която влизат селата Дълбок извор и Поройна от община Първомай, област Пловдив; село Патриарх Евтимово от община Асеновград, област Пловдив.

Определена е 20-километрова надзорна зона около огнището, в която влизат град Първомай, селата Виница, Градина, Крушево, Караджалово, Бяла река, Православен, Езерово, Драгойново, Воден, Буково, Брягово и Искра от община Първомай, област Пловдив; град Асеновград, селата Новаково, Леново, Жълт камък, Тополово, Горнослав, Долнослав, Червен, Стоево, Нови извор, Мулдава, Златовръх, Козаново, Боянци и Избеглии от община Асеновград, област Пловдив; град Садово, селата Селци, Поповица, Милево, Ахматово, Богданица, Болярци, Моминско, Караджово, Катуница Кочево и Чешнегирово от община Садово, област Пловдив; селата Белозем и Чалъкови от община Раковски, област Пловдив; селата Опълченец, Мирово, Оризово и Плодовитово от община Братя Даскалови, област Стара Загора; селата Върбица и Бодрово от община Димитровград, област Хасково; селата Ночево и Душка от община Черноочене, област Кърджали.

Предприети са мерки за контрол и ликвидиране на заболяването, съгласно разпоредбите на европейското и националното законодателство.

В населените места, попадащи в определените защитна и надзорна зона, се въвеждат ограничителни мерки, включително забрана за придвижване на овце и кози, с изключение на животни, предназначени за незабавно клане при определени условия. Животните следва да се отглеждат при оборен режим, а в животновъдните обекти в двете зони ще бъдат извършени преброяване и актуализация на данните в Интегрираната информационна система „ВетИС“, както и официален ветеринарномедицински контрол. За суровото мляко от засегнатите райони се прилагат специални изисквания за неговото придвижване и преработка съгласно действащото законодателство.

Заболяването не представлява опасност за хората, но при разпространение нанася значителни икономически щети.

БАБХ призовава стопаните към повишена бдителност и стриктно спазване на мерките за биосигурност. Редовното наблюдение на животните е от съществено значение за ранното установяване на заболяването. При всяко съмнение за шарка по дребните преживни животни следва незабавно да бъде уведомен ветеринарен лекар. Навременното съобщаване е от ключово значение за ограничаване на разпространението на заболяването. Сигнали могат да се подават денонощно на горещия телефон на Агенцията - 0 700 122 99.