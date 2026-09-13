2500 декара изгоряха. Земеделците скърбят
На място са извършени необходимите действия за недопускане на повторен пожар
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На място са извършени необходимите действия за недопускане на повторен пожар
Пламъците вилният между пловдивското село Поройна и град Първомай
Предприети са мерки за контрол и ликвидиране на заболяването
Проверки се правят и на един от най-големите пазари за животни в областта
Инспектори от Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ), съвместно със служители на ДАНС, извършиха проверки
Обвиняеми са лица едното на 40, а другото на 50 години
Бурята в сряда не подмина района
Повече информация от БАБХ
Заети са близо 40% от болничните легла
Пътят е затворен, има обходен маршрут
Огънят е тръгнал от ниви в полето и заради сухата растителност и високите температури бързо се е разраснал
Земен трус с магнитуд 4,8 по Рихтер разлюля България вчера
За 72 часа е задържан съпругът на убитата жена Фанка Ангелова
Парници унищожени, реколтата съсипана
70% от легловата база в района е свободна
Бясна скорост е причината за катастрофата
Шест години затвор получи 55-годишната Соня Мирчева
7 села в пловдивско се вдигат на протест
Жената удушила мъжа си в банята
Ззаразени са 2 диви прасета, които са били отстреляни