Отново огнен ад! Пожарникарите се видяха в чудо

Голям пожар в сухи треви е пламнал между пловдивското село Поройна и град Първомай, съобщи Нова тв. Сигналът е получен малко след 14 ч. Първоначално на мястото на пламъците има силен вятър и са изпратени четири пожарни коли с 12 огнеборци.

Очевидци съобщават, че пламъците се разрастват. Към 18:00 ч. заради трудния терен и вятъра в района на пожара са изпратени допълнително сили и средства и така общо 10 пожарни автомобила с 20 служители се борят с фронта. В гасенето е включен и един булдозер.

Няма официална информация за причината за възникването на пожара, каква площ е засегната и дали има опасност за населени места или хора в района.