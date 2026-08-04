Огнеборец № 1 бесен: Пироманите палят пожарите в момента!

Брутална и шокираща истина за огнения ад, който пепели България, разкри директорът на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН) главен комисар Александър Джартов! В национален ефир той директно обяви, че голяма част от жестоките пожари в страната – включително и последният голям случай в Чирпан – са причинени абсолютно умишлено от човешка ръка.

„Трудно ми е да разбера защо го причиняват тези хора“, изригна яростно в ефира на Нова телевизия шефът на пожарната. Джартов буквално разкости меките закони в България и разкритикува смешните санкции за пиромани, които в момента варират между едва 200 и 2000 лева (вероятно глобите все още не се превалутирани в евро). По думите му, на фона на милионите левове държавни средства, които се изливат за спасителни операции, техника и задействане на армията, сегашните глоби са обидно ниски и не спират никого.

Огнен апокалипсис изпепели 2000 дка край село Стрелци

Докато шефът на ГДПБЗН алармира за умишлените палежи, стотици огнеборци и спасители преживяха истински кошмар на терен край село Стрелци. Мощен пожар избухна в близост до изоставени стопански постройки и за броени часове погълна внушителните 2000 декара сухи треви, смесена гора, изоставени лозя и земеделски земи.

Ситуацията е била толкова критична, че е наложила пълна мобилизация на силите за сигурност. 10 пожарни екипа и десетки доброволци се хвърлиха в битката на терен. Военен хеликоптер от 24-та авиобаза Крумово бе вдигнат по спешност, за да гаси пламъците по въздух.

За щастие, благодарение на денонощната самоотверженост на огнеборците, пожарът вече е локализиран и опасността за населението е овладяна. Главен комисар Джартов обаче уточни, че четири пожарни екипа ще останат да дежурят на място през цялата нощ, за да пресекат всяка възможност за ново лумване на огъня.

Жесток апел: Всичко зависи от нас, адът започва от една искра!

Предвид задаващите се нови тропически жеги, шефът на пожарната излезе с краен апел за бдителност към абсолютно всички граждани. Властите категорично забраняват използването на какъвто и да е открит огън на открито. „Всичко зависи от всеки един от нас. Трябва да разберем, че и най-унищожителните пожари винаги започват от една-единствена малка искра“, предупреди главен комисар Джартов.