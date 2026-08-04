Адският огън тръгна отново. Пожарникарите се видяха в чудо

Големият пожар в Пловдивско между селата Стрелци и Сухозем се разгоря отново, съобщи NOVA.

Това се случва само часове след като от Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ в Пловдив обявиха, че двете основни огнища са локализирани и няма непосредствена опасност за населените места.

Огнената стихия е обхванала близо 2000 декара, а термокамера показва стотици активни огнища в засегнатия район, съобщиха от пожарната в Пловдив.

През цялата нощ на място са дежурили шест екипа на пожарната, които са следили обстановката и са реагирали при възобновяване на отделни огнища. Тази сутрин четири екипа пожарникари продължават работа по окончателното потушаване на локалните огнища, за да не се допусне повторното разпалване на пожара.

В овладяването на огъня са участвали повече от 50 души - професионални пожарникари и доброволци от Доброволно формирование „Хисаря“ и Националния отряд за реакция при бедствия-Пловдив. В гасителните действия са се включили още булдозер на сектор „Специализирани оперативни дейности“ и хеликоптер от 24-та авиобаза -Крумово.

Благодарение на добрата координация и усилията на всички участници не е допусната опасност за населени места и хора.

И днес високите температури създават изключително голям риск от възникване на нови пожари. От пожарната призовават гражданите към максимална отговорност - да не палят огън на открито, да не изхвърлят незагасени фасове и да избягват дейности, които могат да предизвикат искри в сухата растителност.