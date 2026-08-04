Страшна драма в София. Рим с остра реакция срещу България

Група неонацисти се опита да нахлуе в хотел в София, в който бяха настанени еврейски младежи от Италия. Инцидентът предизвика остър отзвук в Рим, а Еврейската общност там и италианските медии настояват за разследване, пише Телеграф, цитирайки Corriere della Sera.

Случаят предизвика остри реакции в Рим и призиви виновните да бъдат изправени пред правосъдието.

Неонацистите блокирали хотела

По информация на италианското издание Corriere della Sera, инцидентът е станал на 2 август. В хотела са били настанени ученици от Милано и Рим, придружавани от своите възпитатели. Според публикацията група младежи, облечени в черно, блокирала входа на сградата. На разпространени кадри се вижда как те скандират нацисткия лозунг „Sieg Heil“ и отправят нацистки поздрави.

„Нашите деца не могат спокойно да пътуват“

Председателят на Еврейската общност в Рим Виктор Фадлун осъди остро случилото се.

„Нашите деца не могат свободно да пътуват из Европа, без да бъдат изложени на насилие и словесна агресия от страна на антисемити. Имаше дълги минути на напрежение, защото след намесата на полицията неонацистите се върнаха и отново блокираха входовете на хотела, отправяйки заплахи към нашите младежи“, заяви той.

По думите му е неприемливо еврейски деца да бъдат подлагани на подобни прояви на омраза в държава членка на Европейския съюз.

Искат бързо разследване

Фадлун подчерта, че Еврейската общност в Рим категорично осъжда поредната антисемитска проява срещу италиански еврейски тийнейджъри и техните възпитатели.

„Призоваваме българските власти да изяснят всички обстоятелства около нападението, а виновните да бъдат възможно най-скоро установени и изправени пред правосъдието“, заяви той.

Силен отзвук в Италия

Случаят предизвика сериозен обществен и медиен отзвук в Италия. Местни организации настояват за бързо разследване и категоричен отговор срещу проявите на антисемитизъм и крайнодясно насилие.

Разследването по случая се очаква да изясни всички обстоятелства около инцидента и дали срещу извършителите ще бъдат предприети наказателни мерки.