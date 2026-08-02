Рекордите на Нирмал Пурджа. Защо е най-великият алпинист?

Нирмал Пурджа остава едно от най-емблематичните имена в съвременния алпинизъм. Неговите постижения промениха представите за границите на човешките възможности и поставиха нови световни стандарти.

За съжаление алпинистът загина преди дни при лавина в Пакистан и завинаги остана на 43 години.

Най-впечатляващото му постижение идва през 2019 г., когато изкачва всички 14 осемхилядника на планетата само за 6 месеца и 6 дни (189 дни). Така подобрява предишния рекорд, който е бил над седем години. Сред останалите му рекорди е изкачването на Еверест, Лхоце и Макалу за едва 48 часа – постижение, считано за едно от най-забележителните в историята на високопланинския алпинизъм.

До 2025 г. Пурджа има 57 успешни изкачвания на осемхилядници – световен рекорд, както и 29 изкачвания без използване на допълнителен кислород, което допълнително затвърждава репутацията му като един от най-силните височинни алпинисти. Той е и водач на първото в историята зимно изкачване на К2 от изцяло непалски екип през 2021 г. – успех, който дълго време се смяташе за почти невъзможен.

Преди да се превърне в световна звезда на алпинизма, Нирмал Пурджа служи 16 години в британската армия, включително в елитното подразделение Special Boat Service (SBS).

Нирмал Пурджа в числа: 14 изкачени осемхилядника; 6 месеца и 6 дни за всички 14 върха; 48 часа за Еверест, Лхоце и Макалу; 50 успешни изкачвания на осемхилядници; 25 изкачвания без допълнителен кислород; 6 успешни изкачвания на Еверест; 16 години служба в британските специални сили.

Източник: Сайтът "Бизнес новините"