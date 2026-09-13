Лошите момчета: Бивш агент на ЩАЗИ разпали страстите в Германия
След историческия успех на крайнодясната партия в Саксония-Анхалт изплуваха спорни биографии на част от новите ѝ депутати
Следете всички новини, анализи и коментари за Неонацисти. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
След историческия успех на крайнодясната партия в Саксония-Анхалт изплуваха спорни биографии на част от новите ѝ депутати
Разследването продължава
През миналата година Великобритания наложи ограничения върху финансовите активи на организацията
16 арестувани при акция срещу "Кръв и чест" в Пловдив
Разкриха свърталището й
Родителите носят огромна отговорност, каза криминалистът Иван Славов
Реакциите в Италия са като лавина
Група неонацисти се опита да нахлуе в хотел в София, в който бяха настанени еврейски младежи от Италия
След десетилетия спорове и милиони евро инвестиции, Австрия намери необичаен начин да прекъсне връзката на сградата с нацисткото минало
Групировките изповядват неонацистки възгледи и са познати като изключително брутални
В продължение на няколко дни всичката бира в населеното място беше изкупена заради неонацистки марш
Доналд Тръмп беше оприличен на Хитлер и логично събра одобрението на всякакви неонацисти и други подобни организации след изявлението, че трябва да бъ...
67-годишен мъж е със сериозни наранявания след побой в Борисовата градина този петък. Побоят се е случил пред очите на двете му внучета. Полицията е...
Руското правителство посочи кои са неонацистите у нас. "Българският национален съюз (БНС), движение "Войни на Тангра" и ВМРО са сред организациите, ко...
Атина. Аплодирани от близо 150 привърженици, още трима депутати от нацистки-вдъхновената партия Златна Зора в Гърция се явиха в съда, след като им бях...
Разликата между евтиния патриотизъм и фашизма е само една крачка
Прага. 21 неонацисти са задържани от властите в Чехия, след като стотици привърженици на крайнодясната идеология влязоха в сблъсък със силите на реда...
Снимка: Ройтерс