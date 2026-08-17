Претърсиха пловдивския клуб на "Кръв и чест". Какво откриха

Претърсвания и изземвания са извършени в частен клуб на международната неонацистка организация „Кръв и чест“ в Пловдив. От помещението са иззети флагове със свастики, други нацистки надписи и артикули, а при претърсвания на домовете на част от участниците е открита литература с неонацистка идеология.

Това съобщи заместник-окръжният прокурор на Пловдив Нено Димов. По думите му на следващия ден са извършени и допълнителни процесуално-следствени действия под прекия надзор на наблюдаващия прокурор, включително самостоятелни действия по разследването от страна на прокурор.

От 18 задържани до трима обвиняеми

Първоначално при акцията са били задържани 18 души. След анализ на събраните доказателства трима мъже – на 42, 18 и 39 години – са привлечени като обвиняеми.

На тримата е наложено задържане до 72 часа и са им повдигнати обвинения за престъпление по чл. 162, ал. 1 от Наказателния кодекс.

42-годишният мъж е привлечен като извършител, а другите двама – като помагачи. Те са баща и син и според прокуратурата са участвали и в нападението над непалски граждани.

Клонът на „Кръв и чест“ функционира в Пловдив от няколко години. По думите на прокурор Димов срещу част от участниците вече има образувани и към момента активни досъдебни производства.

Организацията е била под наблюдение и преди акцията

Разследването е установило данни, че лица, повлияни от идеологията, изповядвана от организацията, са били мотивирани да извършват или да правят опити за нападения срещу граждани заради тяхната раса и етническа принадлежност.

„Кръв и чест“ е международна неонацистка организация, като пловдивската структура представлява местно разклонение на движението.

По думите на прокуратурата към настоящия момент е установен поне един неуспешен опит за подобно нападение.

Гледали футбол, когато полицията влязла в клуба

Любопитен детайл от акцията е, че когато полицията и разследващите са пристъпили към претърсването на клуба, намиращите се вътре хора не са извършвали някаква специална дейност – те са гледали футболен мач.

При последвалите претърсвания обаче са открити предмети и материали, свързани с нацистката идеология.

Има ли връзка с убийството на Младежкия хълм?

Към този момент прокуратурата не установява пряка връзка между организацията „Кръв и чест“ и убийството на Младежкия хълм.

Има данни за познанства между хора от организацията и други лица, основани на споделяната от тях идеология, но това само по себе си не доказва връзка с конкретното убийство.

Разследването по случая продължава, като прокуратурата анализира събраните доказателства и изяснява ролята на отделните участници.