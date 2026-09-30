Семейството на Алексей Петров осъди прокуратурата

Вдовицата и дъщерята на убития през август 2023 г. бизнесмен Алексей Петров окончателно осъдиха прокуратурата да им изплати 64 000 лв. обезщетение, пише bTV.

От тази сума 40 000 лв. са за неимуществени вреди, причинени от незаконното обвинение срещу Петров, а останалите 24 000 лв. са за имуществени вреди – направените разходи за адвокатска защита.

Прокуратурата трябва да плати и законната лихва върху сумата, считано от 8 февруари 2020 г., когато Алексей Петров е завел делото, до окончателното изплащане на обезщетението. По данни на „Сега“ натрупаната към момента лихва възлиза на 49 517 лв., което значително увеличава общата сума.

Отделно държавното обвинение е осъдено да заплати и разноските по гражданското дело.

На първа инстанция Софийският градски съд е присъдил по 25 000 лв. за неимуществени вреди на всяка от двете жени, както и общо 24 000 лв. за имуществени вреди.

Сега Върховният касационен съд изменя решението в частта за обезщетението за неимуществени вреди, като определя по 20 000 лв. за всяка от наследниците.

Решението е окончателно.