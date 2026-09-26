Двама затворници избягаха. Наш град почерня от полиция

Наш град почерня от полиция, след като двама затворници избягаха от Врачанския затвор. Случаят е от сряда, но се пази в тайна от обществото. Ръководството на затвора незабавно обявило тревога и започнало издирвателни мероприятия съвместно с МВР. Още същия ден единият беглец бил хванат.

Към момента издирването другия продължава.

Двамата затворници излежавали присъдите си в общежитие от открит тип. В сряда били изпратени да работят в Ученическото градче край Враца по заявка на Общината. Около обед било установено, че двама от изведените са избягали, пише БулНюз.

По неофициална информация, единият от тях е от Ботевград, а вторият от монтанското село Якимово. На първия му оставала 1 година да бъде освободен, а другият е щял да бъде пуснат на 30 октомври. Бегълците са млади мъже и са около 30-годишни. Хванат е мъжа от Якимово.