МВР и прокуратурата с нови разкрития за Околчица и Петрохан

В понеделник от МВР и прокуратурата ще дадат брифинг, на който ще информират за хода на разследването по смъртта на шестима мъже при хижа "Петрохан" и под връх Околчица.

Очаква се да бъде представена съдебно-психиатрична и психологична експертиза, която следва да даде насоки за възможните мотиви за смъртта на групата с неформален лидер Ивайло Калушев.

По информация на bTV активните действия по разследването не са спирали и през летните месеци, като само преди дни са проведени нови разпити на свидетели.

Продължава изясняването и на финансовото състояние на загиналите, източниците на даренията, като за целта са били назначени и данъчно ревизии.