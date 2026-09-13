МВР и прокуратурата с нови разкрития за Околчица и Петрохан
Очаква се да бъде представена съдебно-психиатрична и психологична експертиза
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Очаква се да бъде представена съдебно-психиатрична и психологична експертиза
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