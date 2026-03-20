Пореден абсурд за Петрохан! Майка срина версията за смъртта на сина си

Майката на Николай Златанов - Ралица Асенова, отправи остри обвинения към разследването и институциите, като постави под съмнение официалните версии за смъртта на сина си и още двама души. В ефира на Нова телевизия тя говори за „пореден абсурд“, свързан с условията за съхранение на телата и данни от съдебномедицински документ. По думите й има сериозни несъответствия в експертизите и липсват ключови отговори. Близките настояват за ново разследване и намеса на институциите. Случаят остава обвит в съмнения и противоречия.

"В черепа на сина ми са открити два проектила - това означава или два куршума, или един куршум, който се е разпаднал. Това трябва да ми се разясни, мога да поискам и нова експертиза. Има и охлузвания, едната рана е много голяма и е без кожа, като от нагряване. Не искам да спекулирам, искам отговори", каза тя и добави, че иска да знае дали са държани в плен. "Няма съдържание на стомасите на тримата от Околчица. Къде е логиката да не се изследват, след като ни казват, че тримата от Петрохан не са яли, защото са планирали да се самоубият. В смъртния акт на Ивайло Калушев пише 7 февруари".

Асенова заяви, че близките вече са подали иск в прокуратурата, подписан от петима души, но до момента няма отговор. По думите ѝ опитите да бъдат привлечени независими специалисти също са се провалили.

"Подали сме иск в прокуратурата, подписан от 5 от близките, но нямаме отговор. Свързала съм се с няколко патолози да дойдат и да огледат телата, но нито един не събра смелост да го направи. Предполагам, че ги е страх от последствията. Разминаванията и абсурдите са толкова много. Никой от близките и приятелите не вярва във версиите за самоубийство и убийство. Нямаме връзка с Деян, вярвам и се надявам, че е успял да се измъкне и е добре. Не мога да коментирам, защото нямам никаква информация", каза още тя.

Майката настоява институциите да обърнат внимание на противоречията и поставя нови въпроси около експертизите.

По думите й трябва да има някакви органи, които да обърнат внимание на несъответствията. "Ивайло Калушев е десничар, фенобарбитал може да се даде и за глава, защо не е изследвано количеството му", попита още майката на единия от жертвите.

В емоционален призив тя се обърна към разследващите органи и властите с настояване за действия и яснота.

"Моля разследващи, органи на реда, прокуратура и вътрешен министър. Тази седмица имам намерение да отида на прохода Петрохан, да отида с кран и да оставя плоча на хората, които бяха убити. Това ни се дължи, защото не ни дадоха да скърпим с тях. Ако патрулката не ми даде - ще я сложа пред патрулката", призова тя.

