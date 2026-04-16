Нови зловещи разкрития изскочиха по аферата Петрохан

Повече от два месеца след откриването на кемпера с телата на Ивайло Калушев, Николай Златков и 15-годишния Александър Макулев край Околчица случаят не само не намира яснота, но се заплита още повече. Появата на нов детайл - мистериозен четвърти мобилен телефон - поставя под сериозно съмнение официалната версия на разследването. В същото време прокуратурата продължава да поддържа тезата за две убийства и едно самоубийство. Общественото недоверие обаче расте, а въпросите стават все повече.

Още от началото разминаванията между публично обявените факти и наличната информация пораждат съмнения. Според данни, разпространени от агенция BulNews, съществуват несъответствия, които поставят под въпрос цялостната логика на разследването. Вниманието се насочва към детайли, които на пръв поглед изглеждат незначителни, но всъщност могат да се окажат ключови.

На 10 февруари прокуратурата съобщава, че при огледа на кемпера са открити две оръжия - пистолет „Глок“ и револвер „Колт“, както и четири мобилни телефона, за които е назначена техническа експертиза. Именно този детайл предизвиква най-сериозните въпроси.

Снимков материал от вътрешността на кемпера, направен от криминалисти, показва обаче нещо различно - три мобилни телефона и лаптоп, използван за връзка със Starlink. Четвърти апарат не се вижда. Това поражда логичния въпрос: откъде се е появил допълнителният телефон, за който прокуратурата твърди, че е бил обект на експертиза.

Официално е известно, че тримата мъже са разполагали с по един телефон. Ако в кемпера не е имало други лица, както твърдят разследващите, присъствието на още едно устройство остава необяснено. Това отваря серия от хипотези - от пропуск в документацията до възможно наличие на външно лице, което не фигурира в официалната версия.

Допълнителни въпроси поражда и информацията за действията на криминалистите на място. Посочва се, че един от тях е прекарал необичайно дълго време вътре в кемпера без свидетели, което също влиза в обсега на съмненията около появата на четвъртия телефон.

Паралелно с това остава неясно какво показват разпечатките от мобилните оператори за комуникацията на шестимата загинали - тримата от Околчица и тримата от случая „Петрохан“. Тези данни биха могли да очертаят движението им, контактите им и евентуалните последни разговори преди смъртта им.

Особен интерес предизвиква и телефонът на Деян Илиев - човекът, който пръв открива телата край хижа „Петрохан“ и впоследствие става свидетел по делото. Анализът на неговите контакти в дните преди инцидента и непосредствено след него може да се окаже решаващ за изясняване на хронологията.

Към момента редица ключови въпроси остават без официален отговор. Несъответствията в доказателствата, липсата на яснота около част от фактите и противоречивите данни засилват общественото съмнение, че случаят далеч не е изяснен в пълнота.

Очакванията са, че при евентуални промени в политическата обстановка и управлението ще бъде възможно по-задълбочено преразглеждане на всички събрани доказателства по двата случая - този край Околчица и този при „Петрохан“, за да се установи обективната истина.

