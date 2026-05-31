Германските туристи спадат рязко, Черноморието губи до 70 000 гости

Между 60 000 и 70 000 германски туристи по-малко се очакват у нас през предстоящия летен сезон, показват прогнозите на експерти в туристическия бизнес. Основната причина според тях е спирането на чартърните полети на българска авиокомпания от Германия до черноморските летища във Варна и Бургас.

Данните тревожат хотелиерите, защото германският пазар е сред най-важните за българското Черноморие. Най-сериозно отражение се очаква в големи курорти като Златни пясъци, където спадът може да достигне 25-30 на сто.

Чартърите спряха, германският поток се свива

Германските туристи традиционно са сред най-силните групи по българското Черноморие през лятото. Тази година обаче сезонът започва с тревожна прогноза, защото въздушната свързаност с Германия е сериозно засегната.

„Отказът на една от основните авиокомпании да продължи оперирането си до Германия води до спад на чартърния капацитет от порядъка на 25% до 30%“, каза пред Нова телевизия Иван Грошев, председател на Асоциацията на агенциите за входящ туризъм.

Според бранша именно липсата на тези полети ще доведе до видимо по-малко германски гости във Варна, Бургас и курортите около тях. Прогнозата е особено тежка, защото идва след година, в която пазарът е показвал признаци на силно възстановяване.

Хотелиерите в Златни пясъци се тревожат за сезона

В Златни пясъци спадът на германските туристи също се очаква да бъде около 25-30 процента. За хотелиерите това не е просто статистика, а пряк удар върху вече направени разходи за персонал, подготовка, доставки и договорени услуги.

„Подготовката, която беше предварително направена - тези разходи няма да могат да бъдат покрити. Това, малко или много, натоварва бранша“, коментира Станислав Стоянов, заместник-председател на Съюза на хотелиерите в к.к. Златни пясъци.

Така част от очакванията за силен сезон се променят още преди активното лято. Хотелиерите влизат в него със заявки, които не отговарят на предварителната подготовка, а това създава напрежение в целия туристически цикъл.

Миналогодишният ръст вече е изгубен

Според Иван Грошев през миналата година България е успяла да постигне силен резултат на германския пазар. До ноември са били отчетени двуцифрени ръстове от около 25 процента спрямо предходната година, подкрепени и от мащабни маркетингови усилия.

„Миналата година дори направихме едно от топ 3 събитията в Европа по отношение на маркетинга и имахме голям интерес. Така че, ако до ноември имахме двуцифрени ръстове от порядъка на 25% спрямо предходната година, то в момента регистрираме спад и според мен основната причина е липсата на летателната програма на тази авиокомпания“, каза Грошев.

По думите му проблемът не е в липса на интерес към България, а в невъзможността този интерес да бъде обслужен с достатъчно полети. За туристически пазар като германския чартърната програма остава ключова, особено за морските почивки.

Рекламният бюджет оставя България в сянка

Освен прекъснатите полети, браншът посочва и друг проблем - слабия рекламен бюджет на България като туристическа дестинация. Според Грошев страната трудно може да се конкурира с дестинации, които влагат значително повече средства в присъствие на външните пазари.

„Министерството на туризма е с един от най-ниските бюджети сред всички министерства. Мисля, че дори рекламният бюджет на Румъния е доста по-висок или поне беше. Сравнявайки се с дестинации, които пряко ни конкурират, като Египет и Тунис, да не говорим за Турция, ние сме като джуджета сред великани по отношение на рекламния бюджет“, каза той.

По думите му дори при добро желание България трудно може да бъде достатъчно видима на пазарите, когато средствата за реклама са ограничени. Това поставя страната в неравна позиция спрямо конкурентите, които водят агресивни кампании за туристи от Германия и други ключови държави.

Позитивните събития дават образ, но не решават чартърния проблем

Въпреки тревожната прогноза, в бранша виждат и положителни сигнали за имиджа на България. Сред тях се посочват успехът на DARA на „Евровизия“, добрите отзиви от Giro d’Italia и други събития, които поставят страната в по-приятна международна светлина.

„Едва ли това ще бъде геймчейнджърът, който ще промени туристопотока в една или друга посока, но определено е много позитивно послание, което, съчетано с добрите отзиви от Giro d’Italia и други положителни събития, създават една по-приятна картина за България“, каза Грошев.

Станислав Стоянов също смята, че международната видимост може да помогне.

„Големият плюс е, че се даде голяма гласност на България като туристическа дестинация. Това наистина ще доведе до привличането на много туристи не само заради самия фестивал „Евровизия“, който ще се проведе през 2027 година в България, но и заради интереса, който събудихме в целия свят“, каза той.

Тези положителни новини обаче не могат да компенсират веднага липсата на седалки в самолетите. За летния туризъм рекламата и имиджът са важни, но без чартърна свързаност част от потенциалните гости просто не стигат до курортите.

Надеждите вече се прехвърлят към лято 2027

Въпреки очаквания спад през този сезон, туристическият бизнес се надява проблемът да бъде поправен за следващите години. Според Иван Грошев вече има конкретни предложения и мерки, отправени към Министерството на туризма.

„Бизнесът вече има конкретни предложения, отправени са и конкретни мерки към Министерството на туризма. Тези мерки ще бъдат насочени към фондовете, които насърчават летателната свързаност, конкретно в Бургас. Доколкото знам, във Варна предстои такъв фонд да бъде сформиран, така че може да се направи нещо по въпроса“, каза той.

Хотелиерите настояват преговорите за чартърните програми да започнат по-рано, за да не се повтаря същият проблем. Станислав Стоянов посочи, че има обещание от министъра на туризма за по-ранно начало на разговорите за договори.

„Тази година, с подкрепата и обещанието на министъра на туризма, по-рано ще започнат преговорите за подписване на договори за чартърни полети. Надяваме се всичко да мине гладко и догодина да успеем да се възползваме от ръста и големия интерес към България на германския пазар, който вече бяхме забелязали“, каза Стоянов.

Браншът се надява, че негативната ситуация от това лято ще бъде овладяна с по-добра летателна свързаност, по-ранни договори и по-видима реклама. Засега обаче сезонът започва с ясно предупреждение - без самолети, дори силният интерес от Германия може да остане само пропусната възможност.

