Кубрат Пулев с много силно послание към българите

Кубрат Пулев отправи мощно послание към българите - народът трябва да изисква преди всичко от себе си, а властта вече няма право на извинения. Най-добрият български професионален боксьор говори в предаването „Денят започва с Георги Любенов“ за родолюбието, политиката, държавността и мястото на България в света.

Той заяви, че иска страната да бъде успешна, да пази историята си и да възстанови усещането за посока. Пулев подчерта, че каквото и да прави - в политиката или извън нея, би го направил за България.

Обичта към България

Кубрат Пулев отново постави темата за родолюбието в центъра на разговора. Той заяви, че за него благодарността към живота и любовта към България са основни неща, възпитани още от семейството.

„Аз винаги казвам на всички приятели и на хора, които не познавам, когато заговорим за тази тема, че ще остана щастлив човек, тъй като съм благодарен на Бог, че съм щастлив на тази планета. Това е фундаменталното за всеки един човек“, каза Пулев.

По думите му много хора имат достатъчно, но въпреки това не могат да се усмихнат. Според него човек трябва да бъде благодарен, че всеки ден е на тази земя, макар да е разбираемо някои да са по-сериозни, когато преминават през трудности.

„От нашия баща сме научени да обичаме България. В крайна сметка това си ни и остана, такива са ни заводските настройки“, заяви Кобрата.

Народът даде всичко - вече не трябва да има извинения

Пулев коментира и новата власт в парламента, както и очакванията към управлението. Той заяви, че иска България да бъде успешна, да запази историята си и да я възвърне, за да открива нови неща за себе си. „В крайна сметка, човек, хората и народът трябва да изискват от себе си преди всичко“, каза боксьорът.

Според него е настъпил момент, в който народът е дал властта на правителството и на премиера, а оттук нататък отговорността е изцяло върху управляващите. „Дойдоха моменти, в които народът даде цялата власт на това правителство и на човека, който стана премиер. Оттук-нататък не трябва да има извинения, народът даде всичко. Винаги казваме, че народът не може да се обедини, но той го направи. Бих казал, че трябва да се действа стабилно, защото отговорността към цялото правителство е голяма“, заяви Пулев.

България трябва да запази духа си

Кобрата говори и за мястото на България в международен план. Той заяви, че страната трябва да запази духа и любовта си, но и да има самочувствие да дава на света. „Смятам, че България трябва да запази духа си, любовта си и не само, а и да дава на света“, каза Пулев.

Според него правилната посока минава през държавност. Той постави въпроса за отношението към българите в самата страна и критикува мисленето, при което вниманието се насочва навън, вместо към хората тук. „Да потеглим в правилната посока означава да има държавност на първо място, да успеят да върнат нашите граници, а една държава, която е удобна и във всеки един момент можем да правят каквото си искат. Пилеем и се губим, молим се за американски визи, а не мислим българите тук. За какво са ни тези визи?“, заяви той.

Политиката, съмнението и решението да изчака

Пулев коментира и предишните си опити да влезе в политиката. Той заяви, че не съжалява, че не е направил тази крачка, защото за него подобно решение не трябва да бъде лично, а насочено към народа и България. „Не съжалявам, че не влязох в политиката, тъй като за мен и тогава, и сега подобно нещо не е за мен самия или неговото семейство, а за народа и България. Каквото и да правя от подобен тип, ще го направя за България“, каза боксьорът.

По думите му човек не бива да влиза в нещо, ако не е сигурен, че може да бъде достатъчно ефективен. Затова, когато има колебание, по-добрият ход е изчакването. „Когато човек се чуди, по-добре да изчака. Аз не бях сигурен, че можеше да има такъв ефект от моето появяване в политиката и заради това изчаках. Нямам и такива стремежи“, заяви Пулев.

„Винаги съм на линия, ако мога да съм полезен“

Кубрат Пулев подчерта, че остава готов да бъде полезен на обществото - политически или извън политиката. Той определи служенето на обществото като смислена и възвишена цел. „Естествено, ако мога да съм полезен политически или извън политически, винаги съм на линия. Радвам се, защото това е много смислено. Възвишената цел е да бъдем полезни на обществото“, каза той.

Пулев свърза това усещане с годините си в спорта, когато е тренирал без възнаграждение, но с ясна цел - да представя България. „Тренирал съм двуразово без една стотинка години наред, за да отидем и да вдигнем българския флаг. Това за мен е било щастието чисто ценностно“, заяви Кубрат Пулев.

