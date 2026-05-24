Усик пречупи Верхувен с нокаут секунди преди гонга

Александър Усик победи Рико Верхувен с технически нокаут в 11-ия рунд на главния двубой от боксова галавечер в Гиза и защити титлата си в тежка категория на Световния боксов съвет - WBC. Мачът се оказа далеч по-оспорван от очакванията, след като Верхувен опроверга прогнозите, че ще загуби бързо срещу непобедения украинец. До 10-ия рунд двама от съдиите бяха записали равенство 95:95, а третият бе дал преднина 96:94 за кикбоксьора. Съдийските оценки обаче останаха без значение, защото главният рефер прекрати дуела само секунда преди края на 11-ия рунд.

Верхувен издържа дълго срещу Усик и превърна срещата в тежко изпитание за шампиона. До първия нокдаун битката вървеше равностойно, а нидерландецът показа, че може да създаде сериозни проблеми дори на един от най-големите бойци в тежка категория.

За 39-годишния Усик това бе 25-а победа в професионалния бокс. След края на двубоя на ринга срещу него застана друг непобеден боксьор - Аджит Кабайел.

Германецът с турски корени предизвика Усик, а украинецът заяви, че е готов да се боксира с всеки. Безспорният шампион при най-тежките допълни, че би дал и реванш на Верхувен.

