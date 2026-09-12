Усик пречупи Верхувен с нокаут секунди преди гонга
Украинецът защити титлата на WBC в тежка категория след драматичен 11-и рунд в Гиза
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Украинецът защити титлата на WBC в тежка категория след драматичен 11-и рунд в Гиза
На самият Майк Тайсън още не му се вярва
Кубрат Пулев коментира на пресконференция в София очакванията си от предстоящия мач за европейската титла срещу Дерек Чисора. Българският боксьор очак...
И боксьорът почете паметта на Трифон Иванов Кубрат Пулев няма да се бие в София. Или поне не срещу Дерек Чисока за европейската титла в професионални...
Мачът за европейската титла за професионалисти на Европейския боксов съвет между Кубрат Пулев и британеца Дерек Чисора ще се играе на 9 април. Това тв...
Боксов двубой за европейската титла на WBO в Дъблин приключи със стрелба с един убит и двама ранени. При меренето на кантара преди сблъсъка между Джей...