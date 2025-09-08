Идва невероятен боксов мач! Възможно ли е

През следващата година ще можем да видим боксов мач, какъвто едва ли сме си представяли, че някога ще се случи.

Две от най-големите легенди на спорта Майк Тайсън и Флойд Мейуедър ще се завърнат на ринга, за да се изправят един срещу друг в демонстративен двубой.

Двамата обявиха в съвместно изявление, че шоуто предстои някъде през 2026 г.

Засега не се уточняват точната дата и място, но се очаква мачът да се проведе някъде през пролетта.

"Когато аз правя нещо, то е огромно като значимост и интерес", обяви Мейуедър който остана непобеден в 50-те си мача на професионалния ринг.

"Аз съм най-голямото име в бокса и гарантирам приходи, огромни аудитории от телевизионни зрители, реклама и шоу. И този път ще е така. Не се завръщам случайно", гарантира 48-годишният боксьор, който се оттегли през 2017-а, но не пропуска да показва в социалните мрежи, че тренира и е в отлична форма.

"Не мислех, че е възможно, но някак го направихме. Всеки иска да види Флойд. Всеки иска да види и Тайсън. Ще дадем на света това, което иска да види", заяви още Мейуедър.

Майк Тайсън е на 59 и преди цели 20 години за последен път се боксира в професионален мач.

През ноември 2024 г. американецът се завърна за шоу срещу инфлуенсъра Джейк Пол, но бързо се срина и логично загуби от 30 години по-младия противник.

"Когато CSI ми предложиха мач срещу Флойд Мейуедър, си помислих, че няма шанс това да се случи. Но Флойд каза "да". Този двубой е нещо, което нито светът, нито аз някога сме мислили, че може да се осъществи".

"Боксът вече е навлязъл в нова ера на непредсказуемост - а този мач е най-непредсказуемото. Все още не мога да повярвам, че Флойд иска да го направи. Това ще е пагубно за здравето му, но той го иска, подписано е и ще се състои", заяви Тайсън.

