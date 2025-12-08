Това е новият треньор на Брюж

Клуб Брюж уволни треньора Ники Хайен два дни преди домакинството си на Арсенал в Шампионската лига и го замени с бившия си мениджър хърватина Иван Леко.

47-годишният Леко, който беше начело на Брюж от 2017 до 2019 г., се присъединява от Гент. Хайен водеше Брюж от март 2024 г., когато се присъедини като асистент след уволнението на Рони Дейла.

"Клубът би искал искрено да благодари на Ники Хайен за упоритата му работа в миналото и му желае всичко най-добро в бъдеще", се казва в изявление.

Хайен пое сутрешната тренировка в клуба в понеделник, но няколко часа по-късно му беше съобщено, че е уволнен.

От Гент пък казаха, че са били напълно изненадани, когато Брюж обяви, че Леко ще бъде наследник на Хайен.

"Току-що научих, че Ники Хайен е уволнен от Клуб Брюж и че Иван Леко е негов наследник. Аз съм също толкова изумен, колкото всички останали. Мога само да кажа, че Клуб Брюж не се е свързал с нас", каза председателят на Гент Сам Баро в кратко изявление.

Леко имаше клауза за освобождаване в договора си с Гент, която му позволява да напусне. Сумата е около един милион евро, съобщиха белгийските медии.

