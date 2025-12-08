Наполи нокаутира Ювентус и се върна на върха

Наполи отново доказа, че е отбор за големи мачове, след като с 2:1 победи Ювентус в дербито на 14-ия кръг на Серия А и си върна лидерската позиция. Ролята на човек-машина в атака изпълни датчанинът Расмус Хьойлунд, който отбеляза и двата гола в ожесточения сблъсък. Победата дойде в момент, когато Юве търси възраждане под ръководството на Лучано Спалети, но получи първото си поражение при новия наставник.

Началото на двубоя на стадион "Диего Марадона" беше ударно за домакините. Още в седмата минута Хьойлунд реализира първото попадение, превръщайки се в кошмар за защитата на Ювентус. Това беше първият му гол от 5 октомври, когато Наполи надви Дженоа със същия резултат 2:1. През първото полувреме играта се разви според сценария на неаполитанците, а късметът спаси гостите от по-лошо – мощен шут на Скот МакТоминей се отби от гредата и остави надеждите на Юве живи.

Ювентус се събуди през втората част. В 59-ата минута Уестън МакКени подаде изящно към Кенан Йълдъз, който преодоля вратаря и възстанови равенството. Голът накара домакините да се вдигнат на щурм, за да не допуснат нов удар върху амбициите си за титла.

Точно когато дербито навлезе в решителна фаза, Хьойлунд отново се появи като спасител. В 78-мата минута датският нападател скочи над всички и с безкомпромисен удар с глава донесе победата на Наполи, превръщайки стадиона в истински вулкан от емоции.

Триумфът върна тима на Антонио Конте на върха с 31 точки, на една пред Интер, който дебне за грешки. Ювентус остана на седма позиция с 23 точки и прие първото си поражение откакто Лучано Спалети пое отбора. За Наполи победата обаче означава много повече – самочувствие, лидерство и ясно предупреждение към конкурентите, че битката за титлата тепърва започва.

Първенство на Италия по футбол, мачове от 14-ия кръг на Серия "А":

Кремонезе – Лече – 2:0

Каляри – Рома – 1:0

Лацио – Болоня – 1:1

Наполи - Ювентус - 2:1

От събота:

Сасуоло - Фиорентина - 3:1

Интер - Комо - 4:0

Верона - Аталанта - 3:1

По-късно:

Пиза - Парма

Удинезе - Дженоа

Торино - Милан

Във временното класиране води Наполи с 31 точки, пред Интер с 30, Милан с 28, Рома с 27, Болоня с 25, Ювентус с 23 и други.

