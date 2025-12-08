ПАОК триумфира над Арис, Десподов влезе в ключов момент

ПАОК постигна престижна победа с 3:1 над Арис в солунското дерби от 13-тия кръг на гръцкото първенство, като българският национал Кирил Десподов започна срещата на резервната скамейка.

Той се появи в игра в 67-ата минута и повиши динамиката в атаката на „черно-белите“, които остават сред претендентите за върха в класирането.

Успехът е важен и заради европейската перспектива – през следващата седмица ПАОК гостува в Разград на Лудогорец в мач от шестия кръг на основната фаза на Лига Европа, където се очаква Десподов да бъде под сериозно внимание.

Тайсон откри резултата в 28-ата минута, а Арис изравни чрез Фредрик Йенсен точно преди края на първото полувреме. В добавеното време Якумакис вкара от дузпа и върна преднината на символичните домакини.

Малко след паузата Якумакис отново беше точен и оформи крайното 3:1, с което ПАОК затвърди превъзходството си в Солун и гледа уверено към европейските си ангажименти.

