Пари Сен Жермен не пощади Рен с пет попадения у дома

Френският шампион Пари Сен Жермен победи Рен с 5:0 в домакинството си от 15-ия кръг на френската Лига 1. Победителят в Шампионската лига срещна съпротива само в първия половин час, но отбраната на Рен се пропука след първото попадение на Хвича Кварацхелия в 28-ата минута. Десет минути по-късно Сени Маюлю направи 2:0 за столичани.

След почивката грузинският национал Кварацхелия реши всичко с трети гол в 67-ата минута. Малко по-късно гостите останаха с човек по-малко след втори жълт картон на Жереми Жаке. В последните минути последователно още два гола за ПСЖ вкараха Ибрахим Мбайе и Гонсало Рамош, с което резултатът стана класически и безапелационен.

Тимът на Луис Енрике е на второ място в класирането на Лига 1, като изостава с точка от лидера Ланс. Рен дели петото място с Олимпик Лион, като двата тима имат по 24 точки. На ПСЖ му предстои гостуване на Атлетик Билбао в Шампионската лига през седмицата, докато Рен ще бъде домакин на Брест в следващия кръг на първенството.

Срещи от 15-ия кръг на футболното първенство на Франция:

Нант - Ланс 1:2

Тулуза - Страсбург 1:0

Пари Сен Жермен - Рен 5:0

Днес:

Ница - Анже

Оксер - Мец

Льо Авър - ФК Париж

Лориен - Олимпик Лион

От петък:

Брест - Монако 1:0

Лил - Олимпик Марсилия 1:0

Начело в класирането е Ланс с 34 точки, следван от Пари Сен Жермен с 33 и Олимпик Марсилия и Лил с по 29. В челото са още Рен и Лион по 24, Монако 23, Страсбург 22 и др.

