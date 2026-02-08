Чужди легенди на крака при Стоичков за юбилея му (СНИМКИ)

Легендите на румънския футбол Георге Хаджи и Георге Попеску, както и бившият испански национал Чики Бегиристайн посетиха музея на Христо Стоичков в София по повод неговата 60-годишнина. Тримата са бивши съотборници на Камата в Барселона и пристигнаха, за да го уважат лично в деня на юбилея му.

Стоичков посрещна гостите си в Залата на славата на улица Сребърна 2 и лично ги преведе през обновената експозиция, като разказа историите зад най-ценните експонати от своята кариера. Легендарните футболисти имаха възможност първи да видят и фланелки, които досега не са били показвани публично и ще бъдат включени в нова изложба, посветена на 60-годишнината на Камата.

Хаджи, Попеску и Бегиристайн изразиха високата си оценка за атмосферата и концепцията на музея в разговор с директора на Залата на славата Кристиян Кръстанов. Срещата премина в спокойна и приятелска обстановка и се превърна в символ на дългогодишното уважение между едни от най-големите имена на европейския футбол.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com