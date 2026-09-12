Чужди легенди на крака при Стоичков за юбилея му (СНИМКИ)
Хаджи, Попеску и Чики Бегиристайн поздравиха Камата за 60-ия му рожден ден
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Хаджи, Попеску и Чики Бегиристайн поздравиха Камата за 60-ия му рожден ден
Голямата звезда на румънския футбол Георге Хаджи закъснява с ден за големия мач „50 години №8" на Христо Стоичков. Бившият съотборник на Ицо от Барса...
Билетите за юбилея на Христо Стоичков "50 години номер 8" удариха рекордните 500 лв. Търговци ги продават пред стадион "Васил Левски", видя репортер н...