Стоичков запя за рождения си ден (ВИДЕО)

Легендата на българския и световния футбол Христо Стоичков избра необичаен, но силно емоционален начин да отбележи своя 60-и рожден ден. Носителят на „Златната топка“ използва официалния си профил във Фейсбук, за да отправи поздрав към почитателите си не с думи за футбол, а с музика и ясно послание за национално единство.

Стоичков сподели видеото на песента „Българи сме още“, в която участва лично заедно с Благовест и Светослав Аргирови и музикален оркестър. Песента е съвсем нова и беше публикувана едва ден по-рано в официалния канал на братя Аргирови в YouTube, което превърна жеста на Камата в своеобразна премиера пред широката публика.

„НОМЕР 8 на 60 ГОДИНИ! Аз, рожденикът, ви поздравявам с песен! Да се хванем всички на голямо празнично хоро!“, написа Стоичков в социалната мрежа, като публикацията му събра хиляди реакции само за часове.

Появата на Камата в музикален проект не е случайна – през последните години той все по-често използва популярността си, за да говори за идентичност, история и самочувствие. Дори извън терена Стоичков остава фигура, която умее да обединява, а посланията му често надхвърлят рамките на спорта.

Юбилеят на най-успешния български футболист идва в момент, в който той продължава да бъде активен посланик на българския футбол по света, а всяка негова публична поява неизменно предизвиква силен обществен отзвук.

