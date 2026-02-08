Греда спаси Борусия Мьонхенгладбах, Байер се размина с победата

Отборите на Борусия Мьонхенгладбах и Байер Леверкузен не излъчиха победител и завършиха 1:1 в среща от 21-ия кръг на германското първенство. Равенството прекъсна серията на Байер от две поредни победи и остави тима на пето място във временното класиране с 36 точки, колкото има и шестият РБ Лайпциг. За домакините пък това беше пети пореден мач без успех, като Борусия остава на 12-а позиция с 22 точки.

Срещата започна активно и домакините изненадаха фаворита рано. В 10-ата минута Яник Енгелхард се възползва от колебание в защитата и даде аванс на Борусия, с което разпали трибуните в Мьонхенгладбах. Байер постепенно пое инициативата и натискът даде резултат малко преди почивката, когато Филип Сандер си отбеляза нещастен автогол и върна равенството в 44-ата минута.

След паузата гостите бяха по-активният тим и търсеха пълен обрат. Най-чистото положение дойде в 49-ата минута, когато Патрик Шик разтресе гредата и беше на сантиметри от победния гол. До края Байер натискаше, но Борусия устоя и измъкна точка, която обаче не променя негативната серия на тима в първенството.

