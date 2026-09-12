Всичко за Борусия Мьонхенгладбах

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Йоги изрита Ройс за ЧРД

Йоги изрита Ройс за ЧРД

Кошмарен подарък за рождения си ден получи халфът на "Борусия" Д Марко Ройс. Техничарят отпадна от състава на Германия и ще пропусне европейското зара...

31 май | 22:05
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