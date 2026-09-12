Дортмунд падна, в Мьонхенгладбах празнуват спасениета
Домакините измъкнаха ценни точки, докато битката за Европа и оцеляване се нажежава
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Домакините измъкнаха ценни точки, докато битката за Европа и оцеляване се нажежава
Дузпа в добавеното време лиши домакините от победа, Байерн продължава да гази към титлата
1:1 след автогол и пропуск на Шик
Кошмарен подарък за рождения си ден получи халфът на "Борусия" Д Марко Ройс. Техничарят отпадна от състава на Германия и ще пропусне европейското зара...
"Арсенал" си осигури услугите на капитана на "Борусия Мьонхенгладбах" Гранит Джака, който подписа дългосрочен договор с лондончани. От клуба не съобща...
"Байерн" Мюнхен допусна първа загуба в Бундеслигата от началото на сезона. Баварците паднаха като гост с 1:3 от "Борусия Мьонхенгладбах" в двубоя от 1...