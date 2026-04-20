Късна драма спря Гладбах, Майнц измъкна точка в края

Борусия Мьонхенгладбах пропусна шанс да се откъсне от зоната около изпадащите отбори, след като завърши 1:1 у дома срещу Майнц. Домакините поведоха рано и контролираха голяма част от мача, но допуснаха изравняване в самия край. Така тимът остава в долната половина на таблицата. Срещата се реши с дузпа в последните секунди.

Гладбах започна силно и още в първите минути наложи натиск, който бързо даде резултат. В 7-ата минута Джо Скали реализира с далечен удар и изведе домакините напред.

След почивката сценарият се повтори - натиск от страна на домакините и опити за втори гол. Най-близо до него беше Йенс Кастроп, чийто удар бе спасен от Даниел Бац в 53-ата минута. Майнц дълго време изглеждаше беззъб в атака, но постепенно започна да търси шанс в края.

В 80-ата минута гостите стигнаха до попадение чрез Нелсон Вайпер, но то беше отменено. Развръзката дойде дълбоко в добавеното време, когато съдията отсъди дузпа за Майнц. Надием Амири беше точен и оформи крайното 1:1.

Борусия Мьонхенгладбах остава на 13-о място с 31 точки и продължава да бъде под напрежение в битката за оцеляване. Майнц заема 10-а позиция с 34 точки.

Първенство на Германия по футбол, срещи от 30-ия кръг:

Фрайбург - Хайденхайм - 2:1

Байерн Мюнхен - Щутгарт - 4:2

Борусия Мьонхенгладбах - Майнц 05 - 1:1

От събота:

Байер Леверкузен - Аугсбург - 1:1

Вердер Бремен - Хамбургер - 3:1

Унион - Волфсбург - 1:2

Хофенхайм - Борусия Дортмунд - 2:1

Айнтрахт Франкфурт - РБ Лайпциг - 1:3

От петък:

Санкт Паули - Кьолн - 1:1

В класирането води Байерн Мюнхен със 79 точки, следван от Борусия Дортмунд с 64 и РБ Лайпциг с 59, пред Щутгарт с 56. Хофенхайм се изкачи на 5-о място с 54 точки, следван от Байер Леверкузен с 52 и Фрайбург с 43.

